Arbejdet er i gang: Nu bliver vandskadet idrætshal tæt igen

Asnæs-Grevinge Hallens store facade, med indføringen af ventilationskanaler, har siden marts 2020 været beklædt med presenning som led i en midlertidig bekæmpelse af en stor vandskade, men nu er der håb forude med at få løst problemet grundlæggende.

Tirsdag blev arbejdet indledt med at beklæde muren med isoleringsbatts, og bagefter skal der skrues plader på for at danne en ny, tæt facade-overflade.