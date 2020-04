Det bliver de mindste, der skal åbne Danmark op igen. Statsminister Mette Frederiksen vil sende børnene tilbage i daginstitutionerne og klasseværelserne fra 0.-5.klasse. Nu arbejder kommunerne på højtryk for at sikre en forsvarlig genåbning. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Arbejder på lokale planer for genåbninger

Odsherred - 07. april 2020 kl. 11:00 Af Christina Quist og Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra onsdag den 15. april kan vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og 0. til 5. klasse på skolerne genåbne.

Det står klart, efter statsminister Mette Frederiksen (S) i aftes holdt pressemøde, hvor hun fremlagde planen for, hvordan landet gradvist skal genåbnes. Planen er dog forudsat, at danskerne hen over påsken fortsat overholder myndighedernes anbefalinger, så kurven over smittede og indlagte holder hen over påsken.

Det bliver altså samfundets mindste, som først skal tilbage til deres vante rammer, selvom hverdagen ifølge statsministeren kommer til at se anderledes ud. Det skal nemlig være sundhedsfagligt forsvarligt at sende dem af sted. Derfor afventer kommunerne, at Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsministeriet udsender retningslinjer for en forsvarlig sundhedsmæssig genåbning.

Det bliver op til kommunalbestyrelserne og lederne at sørge for, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne dagtilbuddene og skolerne igen.

I Odsherred forventer borgmester Thomas Adel­skov (S), at samarbejdet med de faglige organisationer resulterer i en plan senest torsdag, og i Holbæk går medarbejdere på tværs af faggrupper i gang med at planlægge tiden efter påske.

Lokale løsninger

Ifølge formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Søren With (S), giver det god mening, at genåbningsstrategien ligger i kommunalpolitikernes hænder.

- Der er ikke to institutioner, der er ens, og derfor skal man kigge på de enkelte institutioner og finde den bedste løsning lokalt, siger Søren With, som er sikker på, at man allerede fra morgenstunden i dag er gået i gang med at kigge på, hvordan genåbningen håndteres bedst muligt de enkelte steder.

- Jeg forstår godt, at der er en del utryghed ved, at man nu skal til at sende de små poder hen i institutionerne for at være sammen med andre. Vi er jo alle i et eller andet omfang utrygge, men jeg har stor tillid til, at vi kan håndtere det, siger han.

Udmeldingen om, at dagtilbuddene skal åbne, giver heller ikke anledning til panik hos Søren Lykkehøj, der er formand for forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Katrinedal i Holbæk Kommune.

- Jeg synes, det er et fornuftigt sted at starte, så vi kan få gang i hjulene igen. Vi har heldigvis nogle rigtigt gode pædagoger, som kender børnene. Og jeg er sikker på, at hvis de opdager, at børn skranter, så vil de sende dem hjem med det samme. Jeg forstår godt, der er forældre, der er nervøse. Men der er ingen pasningstvang. Så kan man jo vente, hvis man har muligheden for det. Men jeg er sikker på, det godt kan gøres på en forsvarlig måde, siger Søren Lykkehøj.

Alle elever fra 6. til 10. klassetrin skal fortsat gå i skole hjemme som i de seneste tre uger.