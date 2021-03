Antallet af byggeansøgninger er eksploderet

- Vi er klar over, at der lige nu er et ekstremt byggeboom i Odsherred, så den gode intention, som kommunen har haft med at opgradere indsatsen, er blevet slugt af udviklingen. Men det er positivt, at kommunen lytter til os og har indset, at man ikke kan nå at behandle alle sagerne selv, og derfor har hyret konsulenter ind. Det er også godt, at kommunen vil gøre mere for at få de nemme sager hurtigere igennem. Man er også i gang med at omorganisere sig, så der bliver en mere erhvervsvenlig tilgang, siger Per Junge, som oplyser, at Odsherred Erhvervsforum er i tæt dialog med kommunen om emnet.