Ansvaret for at sikre sig mod træer, der vælter, er decentralt

Dengang udtalte kommune-direktør, Torben Greve, til Nordvestnyt, at: »Vi vil overveje, om vi skal lave en mere central ansvarlighed omkring det med træer, da det kan være svært for en institutionsleder at have faglighed og fokus på det.«

»Vurdering af risikotræer er en proces som pågår hele året, det er typisk forår og sommer at det er tydeligst, at se hvis der er sygdom i træerne, f,.eks, manglende bladløv. Det er altid en visuel betragtning af træerne, der danner grundlag for om de vurderes som risikotræer. Risikotræer falder ind under ansvaret for den bygningsansvarlige på ejendommen. Man har pligt til at tilse træer på matriklen, dvs. at lederen selv skal sørge for at tilsikre, at der bliver lavet tilsyn med træerne på matriklen samt at registere, hvornår der har været tilsyn med træerne,« skriver han.