Ansøgninger er sendt: Vig Kræmmermarked har en plan B klar

Nu frygter foreningen bag, at 2021 også kan blive et år i restriktionernes skygge.

- Vi kan jo ikke gøre andet end at vente, og være klar med det hele, hvis vi får lov. Så vi har sendt alle ansøgninger afsted til myndighederne, og vi har lavet aftaler for musikken og Tivoli og det store markedstelt, siger torvemester Søren Helbo, fra Vig Tuske- og Kræmmermarkeds bestyrelse.

- Det ville være meget rimeligt, at de meldte ud, om det overhovedet er realistisk, at der må holdes store markeder og festivaler i år, siger Søren Helbo.

- For en sikkerheds skyld har vi også sendt en alternativ ansøgning afsted til Odsherred Kommune og beredskabet om at få lov til at holde et lille bagagerums-marked i Vig by sammen med Vig Familieby.