Politikerne vil gerne sælge Annebjerggaard for at få et fælles kunst- og kulturmuseum i Odsherred. Foto: Torben Andersen

Annebjerggaard - en akilleshæl

Odsherred - 26. april 2020 kl. 11:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 2018 nikkede økonomiudvalget til, at der skulle arbejdes for et salg af Annebjerggaard. Men endnu er den gamle herregård, oprettet omkring 1660, ikke blevet sat til salg, og forleden så økonomiudvalget igen på salgssagen.

-Vi har stadig en interesse i og tro på, at det giver god mening at sælge Annebjerggaard, så vi får et fælles museum med kunstmuseum og kunstmuseum. Det er stadig vores ambition. Det er ikke planen at lave et fælles museum på Annebjerggaard, hvor der er nogle udfordringer med blandt andet strandbeskyttelseslinjen, siger borgmester Thomas Adelskov (S), som ikke ønsker at give noget bud på, hvor et fælles Odsherred-museum kunne ligge.

- Det vil også afhænge af, hvor mange penge man kan få for Annebjerggaard til at kunne bygge noget nyt, siger borgmesteren.

Fortryder ikke fusion Det var et enig byråd, der i 2013 sagde ja til at til at gå ind i Museum Vestsjælland. Og Helge Fredslund (V) sad i flere år i bestyrelsen for det nye museum. Han fortryder ikke fusionen.

- Nej, bestemt ikke. Jeg har været med til flere museumsfusioner i mine 21 år i lokalpolitik. Først seks museer, der blev slået sammen. Det var ganske, ganske fornuftigt. De små kunne ingen ting alene. Da det kulturhistoriske museum blev slået sammen med kunstmuseet, gav det også god mening. Og med Museum Vestsjælland blev der virkelig tilført midler i form af fondsstøtte og statstilskud, siger Helge Fredslund.

Men han peger på Annebjerggaard som museets helt store akilleshæl:

- I mine øjne er det ved at være en skandale. Ikke så meget udstillingen (med Solvognen, red.), men rammerne er så forfærdelige, at man næsten ikke kan være bekendt at byde gæster ind. Men det er næsten uløseligt, siger han.

Modstand i nord Helge Fredslund har igennem flere år haft en kongstanke, der kan løse museumskabalen i Odsherred, nemlig at samle det kulturhistoriske og det kunsthistoriske på Malergården.

- Der er en fantastisk beliggenhed, og det ville virkelig tiltrække mange. Der har været nogen modstand imod idéen, særligt i det nordlige Odsherred, hvor man mener, at man ikke kan have en købstad uden et museum. Derfor har det været politisk vanskeligt at arbejde med denne model, siger Helge Fredslund, som i debatten også har peget på Skamlebæk som et sted, hvor de to museer kunne samles.

Men hvem har egentlig bolden i forhold til at løse lokaleproblemet?

- Det har Museum Vestsjælland, men det hviler jo i høj grad også på de politikere, der udgør bestyrelsen i Museum Vestsjælland. Når man sidder der, er det svært at arbejde for individuelle løsninger.

Helge Fredslund understreger, at hele museumskabalen også handler om penge.

- Hvis vi kun satser på det kunsthistoriske, så mister vi statstilskudsmidler, siger han.

Har museumssagen svært ved at få politisk opmærksomhed?

- Ja, det er ikke noget, som til daglig optager mange politikere.

Genstande kan findes Lokalhistoriker Kurt Sørensen har gentagende gange kritiseret, at de kulturhistoriske genstande gemmes væk i Museum Vestsjællands magasin i Ugerløse.

- Hvis man skulle forsætte med at opbevare genstandene i Odsherred, så skulle vi selv have fundet en løsning. Nu fandt vi en god løsning i Ugerløse. Og alle med interesse for Odsherred kan gå ind på en database, hvor man med få klik kan finde materialet frem, og så er der heller ikke langt fra tanke til handling, hvis man vil lave en udstilling, siger Helge Fredslund.

Geopark Odsherred har overtaget kulturhistorien Engang var de lokale historiske museer helt i front, når det gjaldt om at formidle den lokale kulturhistorie. Hver kommune havde sit museum, og selv om der kom fusioner, så var de stadig velbesøgte. Men efter museumsfusionen i 2013, hvor Odsherreds Kulturhistoriske Museum blev en del af Museum Vestsjælland, har der været længere imellem de helt lokale udstillinger, og blandt andre tidligere museumsleder Ole Strandgaard og lokalhistoriker Kurt Sørensen har givet udtryk for, at Odsherred har tabt meget af den lokalhistoriske arv med fusionen.

Helge Fredslund (V) sad i flere år i bestyrelsen i Museum Vestsjælland, i dag sidder han i Geopark Odsherreds bestyrelse.

Kan man i dag ikke undvære et selvstændigt fysisk museum for kulturhistorie i Odsherred?

- Jo, det vil jeg umiddelbart mene. Tiden har vist, at vi har kunnet noget andet i Odsherred, både med kunsthistorien og geoparken, som har udviklet sig meget positivt og får meget opmærksomhed. Jeg føler bestemt, at den kulturhistoriske fortælling er blevet stærkere med geoparken, siger Helge Fredslund, som understreger, at museumsdirektør Eskil Vagn Olsen som bestyrelsesmedlem i i geoparken også har bidraget til geoparkens succes.

- Men geoparken viser, at vi også selv kan stå for de kulturhistoriske fortællinger, og jeg tror, at det vil blive forstærket automatisk. Hele historien om Lammefjorden og inddæmningen ligger jo også i geoparken. Jeg tror, at der er musuemfolk rundt om i regionen, der misunder geoparken for at have så gode kulturhistoriske fortællinger, siger Helge Fredslund.

Der er kulturhistorisk formidling mange steder i Odsherred. Er formidlingen for spredt?

- Nej, det synes jeg ikke. geoparkens info-punkter giver gode oplysninger i hele kommunen. Og det er også på tide, at Solvognen får sin egen markering. Der er heldigvis også flere frivilligt drevne museer i Odsherred. Det er godt med en bred vifte af tilbud, når vi er så stor en turistkommune, siger Helge Fredslund, som peger på, at Museum Vestsjælland også har mange frivillige.