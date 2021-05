Et afdelingskontor af fødevareklyngen Food & Bio Cluster kunne med stor fordel ligge i Anneberg Kulturpark, mener politikerne. Her ses tre lokale fødevareaktører, Jesper Zeihlund (tv.) fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer, Gitte Klausen fra Anneberg Kulturpark, og Claus Marcussen fra Dansk Tang. Foto: Torben Andersen

Anneberg versus Slagelse

I efteråret præsenterede regeringen en plan for 14 nye viden- og erhvervsklynger i Danmark. Klyngerne skulle også have lokal forankring, men Region Sjælland var ikke med. Men i mellemtiden er der arbejdet stærkt på, at der skal være fire afdelingskontorer i regionen af disse klynger. Og det ene havner måske i Anneberg Kulturpark. I hvert fald er politikere og de lokale fødevareproducenter opsat på at tage kampen op med Slagelse Kommune, som også har lagt billet ind på få det samme afdelingskontor. Hvis fødevareklyngen - Food & Bio Cluster - kommer til Odsherred, skal kommunen bidrage med 500.000 kr. i et tilskud.

Forvaltningen har udarbejdet et større »argumentationsnotat« for, hvorfor klyngen bør placeres i Anneberg Kulturpark. »Her ligger en foodhub med syv virksomheder, Michelin-kok Claus Henriksen åbner tre restauranter i foråret 2021, og i Vibehus bor allerede Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF), Dansk Videncenter for Tang og UNESCO Geopark Odsherred, og det bliver også her, at NCLF's Akademi for Lokale Fødevarer slår sig ned. Klimatestbyen Climatopia kommer til at ligge inden for gåafstand af Anneberg Kulturpark«, hedder det i introduktionen. Notatet indeholder også en række kortere beskrivelser af den lokale fødevareproduktion, herunder tang og vin.