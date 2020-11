Anmeldte ulovligt fiskeri

Anmelderen er vagt og fik øje på en personbil, der var parkeret på en mørk grusvej ved fiskesøen. Bilen var efterladt, og anmelderen mente, at føreren var gået over jernbanen og fiskede ulovligt i put and take søen. Anmelderen spærrede vejen indtil politiets ankomst. En person blev truffet i området, dog ikke ved fiskesøen.