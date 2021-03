Se billedserie Charlotte Weitze får flotte anmeldelser for sin nye roman, »Rosarium«. Foto: Mie Neel

Anmelder-roser til forfatter fra Vallekilde

Odsherred - 03. marts 2021

En sand stjerneregn er i de sidste uger væltet ned over den lokale forfatter Charlotte Weitze. Hendes nyeste roman, Rosarium«, som udkom den 24. februar, er nemlig blev yderst positivt modtaget af anmelderne.

Rosarium er en 416 sider slægtsroman om en ung pige, som slår rod i skoven, et kloster fuld af nonner, der lever af lysnæring, og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Fortællingen strækker sig fra begyndelsen af det 20. århundrede til nutidens USA og videre ind i fremtiden.

Charlotte Weitze udgav i 2016 Danmarks første klimaroman, »Den afskyelige«, og Rosarium tager også livtag med klimadebatten.

Berlingskes Anne Sophia Hermansen giver bogen absolut topkarakter, seks stjerner af seks mulige. Hun beskriver romanen som en slags Grimms eventyr for voksne. Den er frodig, vilter, dunkel og eventyrlig. »Wow - jeg kan ikke huske, at jeg har læst noget lignende før«, skriver Anne Sophia Hermansen, som også slår fast, at Charlotte Weitze er et af Danmarks største internationale talenter.

Jyllands-Postens Christian Møgeltoft uddeler fem stjerner og kalder bogen et »syret og sanseligt eventyr om planter«. I Kristeligt Dagblad får romanen fire stjerner og bliver karakteriseret som inciterende og fascinerende.

I Weekendavisen, som ikke uddeler stjerner, skriver Lars Bukdahl, at bogen er generøs og »indædt blomstrende«. Og han konkluderer: »Så frugtbart og eksplosivt inspireres Charlotte Weitze af klimadebatten, at det ville være mærkeligt, hvis ikke også klimadebatten, af hendes rasende rose af en roman, selv lod sig inspirere en god, fantasifuld smule«.

Charlotte Weitze glæder sig over den flotte modtagelse af romanen, som er udkommet på hendes nye forlag Gutkind.

- Jeg er helt bestemt meget tilfreds, og der kommer hele tiden nye anmeldelser ind. Jeg har lige fået en fin lektørudtalelse (til bibliotekerne, red.), og der er også mange anmeldelser på de sociale medier, som fylder mere og mere, siger hun.

I forbindelse med bogudgivelsen har der i diverse medier været et utal af portrætter af Vallekilde-forfatteren, lige fra de store dagblade over til Ugebladet Søndag og In. Hertil kommer de elektroniske medier.

- Det har været helt vildt, hvor mange interviews der har været. Men jeg gør det jo også, fordi jeg har noget på hjertet, smiler Charlotte Weitze.

Når interessen er så stor for Rosarium, så kan det ifølge forfatteren skyldes, at den rammer lige ned i tiden.

- Min foregående roman kom måske i virkeligheden for tidligt som klimaroman. Men den har jeg også mærket en stigende interesse for. Rosarium har også en alvorlig tone, men den har også et positivt aspekt ved at lægge vægt på, at planternes verden er fantastisk, siger Charlotte Weitze, som ser frem til at møde sine læsere, når det igen bliver muligt at holde foredrag.