Anmeldelse om forsamling på festival-plads: Politiet tjekkede tv-hold

Efter en anmeldelse om mystisk festival-aktivitet på den ellers aflyste Vig festivals plads blev en patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi sendt af sted for at opklare mysteriet, oplyser politiet.

- Nogle lokale undrede sig over, at der var stillet en scene op, og der var telte og campingvogne og en øl-bod.

- Det lignede opstarten på en festival. Og så lige på grundlovsdag. Man undrede sig over, at der blev sat sådan noget i værk i forhold til de gældende forsamlingsregler på maks. 10 personer, fortæller Martin Bjerregaard, pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Da patruljen kørte derud, viste det sig, at det ikke var et festival-arrangement.

- Som festival har vi ikke gjort reklame for tv-optagelserne for at undgå at tiltrække mange mennesker.