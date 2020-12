Anlæg af generations-fitness er udskudt

Arbejdet med at anlægge det ambitiøse udendørsprojekt »Generations Fitness« - lige udenfor Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter - bliver udskudt til februar for at skabe sikkerhed for, at opbygningen af fitness-banens fjedrende underlag foregår ved den rigtige temperatur.