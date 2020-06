Foto: Jens Wollesen

Anklage: Skrev »fuck mongoler« på plejecenters mure

Odsherred - 24. juni 2020 kl. 06:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod en 25-årig mand, MC, som Retten i Holbæk tog fat på tirsdag formiddag, er omfattende og rummer både tiltaler for hærværk, indbrud og ildspåsættelser.

Hærværket mener Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, er begået tilbage i 2016 samme med en nu 22-årig kvinde, NA.

I anklageskriftet fremgår det, at de to sammen skulle være taget rundt i Vig i dagene omkring den 28.-31. oktober 2016 og »systematisk udøvet hærværk«, bandt andet ved at kaste en sten gennem ruden til soverummet i den private børnehave Lilleborg på Vig Stationsvej og smadret en hjertestarter stjålet fra brugsen.

I samme periode skulle de to have været omkring Plejecenter Baeshøjgård, hvor de med medbragte spraydåser skrev »Fuck mongoler« på både bygninger og plejecentrets minibus.

Næste retsmøde i sagen vil sætte fokus på denne del af anklageskriftet, ligesom der også vil blive bragt et indbrudsforsøg i Holbæk 7. oktober 2016 på bane.

I det anklagepunkt figurerer NA også - her sammen med to andre kvinder. Alle tre kvinder har fået dom i den sag den 23. januar 2017, men anklager Thomas Rasmussen mener altså at også MC havde en rolle at spille i den sammenhæng.

Ved indbrudsforsøget lokkede man beboeren til at køre den ene kvinde på skadestuen mens andre forsøgte bryde døren til en lejlighed op for at stjæle 40.000 kroner. Det mislykkedes, da de ikke kunne få døren op.

