Anders Lund Madsen har i en ny podcast-serie »Trods dårlige odds« været rundt i Danmark, blandt andet i Egebjerg i det nordlige Odsherred, for at finde svar på, hvorfor livskvaliteten er høj i yderområder og landdistrikter. PR-foto

Anders Lund Madsen tjekker livskvalitet i Odsherred

Anders Lund Madsen har i den nye podcast-serie »Trods dårlige odds« været rundt i Danmark for at finde svar på, hvorfor livskvaliteten er høj hos folk, der bor i yderområder og landdistrikter, blandt andet Odsherred.

Han er derfor taget på roadtrip for at blive klogere på, hvad der giver livet på landet kvalitet.

Han tager opstilling ved Egebjergs øko-dagpleje, hvor han taler med to gange Steffen - to fædre - om hvordan det er at bo på landet med små børn og at pendle til København. Noget tyder på, at livskvalitet i Egebjerg handler om lokalt fællesskab, fred og ro.