Andagt til minde om befrielsen

Odsherred - 04. maj 2021 kl. 22:06 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Frihedsbudskabet fra den 4. maj 1945 står stadig stærkt i den danske offentlighed. Og tirsdag aften kunne man i Grevinge Kirke igen høre de uforglemmelige ord fra BBC i London: »Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig«.

Sognepræst Anders Tangaa Jensen havde indbudt til befrielsesandagt i anledning af, at det er 76 år siden, at frihedsbudskabet kunne høres. Han blev præst i Grevinge Kirke for et par år siden.

- Da jeg så, at vi har en befrielsessten i Herrestrup, var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle gøre noget. Det var oplagt at gøre noget sidste år, som var 75 årsdagen, men det blev jo aflyst på grund af corona. Nu prøver vi så igen, fortalte Anders Tangaa Jensen, før andagten begyndte.

- Det er, som om flere og flere tager traditionen med mindes dagen til sig. Måske har corona-situationen også været en medvirkende årsag, sagde Anders Tangaa Jensen.

Det var meningen, at andagten skulle holdes ved befrielsesstenen, men vejrudsigten var ikke så lovende, så arrangementet blev rykket ind i kirken. Anders Tangaa Jensen havde dog medbragt en større papfigur af stenen, så den blev mere nærværende. Alteret var i dagens anledning også udsmykket med dannebrogsflag.

En af de fremmødte til andagten var Helle Tümmler.

- Det er vigtigt, at vi mindes besættelsen, også af hensyn til yngre generationer, sagde Helle Tümmler, som sidder i menighedsrådet.

Der var udarbejdet et særligt sanghæfte til andagten, hvor der også var mulighed for at tænde et lys i en lysglobe. Kenneth Reiner spillede klaver til de smukke sange.

Anders Tangaa Jensen talte levende om den dyrebare frihed, som dog også opleves meget forskelligt - det ses ikke mindst under corona-krisen. Efter andagten bød sognepræsten på kaffe og brød i Grevinge Kirke-og Kulturlade.