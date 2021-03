Ambulancer har en lang vej til Odden

Har man prøvet at ringe 112, fordi man havde brug for en ambulance, har man nok også prøvet, at den tid der går, til ambulancen er fremme, kan føles meget lang. Region Sjælland, som står for det præhospitale beredskab, har netop udsendt tallene for antallet af udrykninger fra den 1. februar 2020 til den 31. januar i år, og her fremgår det af tallene, at der flere minutters forskel på hvor hurtigt ambulancerne i gennemsnit har været fremme, afhængigt af hvor i Odsherred man bor. Den hurtigste gennemsnitlige responstid har borgerne i Asnæs oplevet. Her viser tallene, at der i det forgange år har været 220 udrykninger, og gennemsnittet for første ambulances ankomst til den syge var syv minutter og 30 sekunder. I den anden ende af skalaen ligger borgere med postnummer 4583 - altså Sjællands Odde. Her var der i samme periode 109 udrykninger, og den første ambulance var i gennemsnit 16.25 minutter om at nå frem til den syge. Altså mere end dobbelt så lang tid, som til Asnæs.