Amatør-agtigt: Hård kritik af fremgangsmåden i åbning af fitness-centre

Søndag meddelte Kulturministeriet, at landets fitness-centre måtte åbne allerede fra mandag, istedet for at vente til august. Men fremrykningen og sent udleverede retningslinjer frustrerer FK Odsherreds formand Torben Møller.