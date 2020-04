Foto: Per Christensen

Joan Thygesen håber, at hun kan byde publikum indenfor hos de 600 dyr i Odsherred Zoo Rescue den 10.maj.

Alt var på plads - så talte to ministre

Rigspolitiet var klare i spyttet, da de meldte ud, at landets zoologiske haver måtte åbne, hvis de efterlevede en række konkrete restriktioner for at undgå smittespredning af COVID-19.

Det fik landets zoologiske haver til at melde åbning den 1.maj, men så udtalte erhvervsministeren og justitsministeren kritik af dyreparkernes beslutning, og det gav tumult i zoo-kredse.

Særligt fordi Rigspolitiet efter ministrenes udtalelser, slog fast, at sundhedsmyndighederne af risiko for stor smittespredning, ikke anbefaler at zoologiske haver og forlystelsesparker åbner.