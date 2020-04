Se billedserie På mange veje og fortove har kommunen sat afspærringscylindre op, så gående og blister bliver opmærksomme på hullet. Her på Kildestræde i Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Alt for mange hullede veje i Odsherred

Odsherred - 21. april 2020 Af Torben Andersen

Gående, cyklister og bilister skal se sig godt for, når de færdes på offentlige veje, stier og fortorve i Odsherred.

Mange steder er der store huller, og det går langsomt med at udbedre skader- ne.

Forleden fik miljø- og klimaudvalget en orientering om, hvordan det ser ud med kommunens veje, fortorve, stier og cykelstier. På vejområdet er der et stort efterslæb. Et efterslæb, som i år er opgjort til 39 mio. kr. Over en 10-årig periode er investeringsbehovet 131,6 mio. kr. - i 2015 var behovet 108 mio. kr.

Formanden for miljø-og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), lægger ikke skjul på, at udviklingen ikke er tilfredsstillende.

- Det er katastrofalt, som det går. Det bliver værre og værre år for år. Vi lægger ikke de penge i det, som vi reelt skal for at kunne holde vejene i god stand, siger Paw Pedersen.

Han fortsætter:

- Men udvalget har aftalt, at vi vil være meget opmærksomme på problemet i budgetforhandlingerne. Udvalget vil komme med en samlet indstilling til forhandlingerne. Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at sige, at det nok går. Problemet forsvinder jo ikke, og vejene bliver bare dårligere.

Paw Pedersen erkender, at det ikke er let at finde penge, når kommunen står i en sparesituation.

- Det er nemt at tage penge fra en konto til sort asfalt. Det er sket gennem mange år. Vi er bare nødt til at finde en løsning på det, hvis vi skal have en kommune, vi kan være bekendt, understreger udvalgsformanden.