Alt er ikke smadret: Nødplan i gang om midlertidig streetfood andre steder

Odsherred - 23. maj 2021 kl. 18:52 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For at holde fast i Strandlyst Streetfood, mens Planklagenævnet behandler klagesagen, og for at redde de virksomheder, som er tæt på konkurs, fordi de har satset alt på projektet, er der nu planer om midlertidigt at placere de otte ombyggede containere andre steder i nærområdet omkring Lyngen og Asnæs, oplyser iværksætter Tonny Lynge.

- Er det hele skudt ned nu? Nej bestemt ikke. Vi bliver bombarderet med tilbud om locations, men vi kan ikke bare tage en anden location, og så køre videre dér, fordi der også skal forelægge tilladelser. Men vi er i stærkt samarbejde med Odsherred Kommune om midlertidige løsninger, siger Tonny Lynge.

- Lige nu prøver vi at få lov til at bruge min landejendom på Åsevangsvej 70 ved Asnæs - hvor der bliver holdt Asgaard Rock Festival. Det skal være i et mindre setup end Strandlyst Streetfood og i forbindelse med forskellige events.

- Desuden har vi kig på tre andre locations i nærområdet omkring Asnæs og Lyngen, hvor vi vil opstille streetfood-containerne enkeltvis som selvdrevne virksomheder, for eksempel is og drikkevarer og burgere, men stadig forankret i Strandlyst Streetfood-idéen.

- Så alt er ikke smadret, selvom det store projekt er lagt ned lige nu på grund af klagenævnet, siger Tonny Lynge.

Han glæder sig over, at Odsherred Kommune har lovet at hjælpe med alternative løsninger og med at sørge for tilladelser.

Tre virksomheder har satset alt på Strandlyst Streetfood og er tæt på konkurs, hvis der ikke hurtigt kommer en mulighed for at stille de ombyggede containere op andre steder, så salget kan indledes.

Det gælder blandt andre Tonny Lynges egen iværksætter-virksomhed.

Oprindeligt var det ikke hans plan, at han selv skulle handle fra én af containerne, men det vil han nu gøre for at skaffe sig en indtjening.

Tonny Lynge skulle efter planen drive en pedel-funktion, hvor han - på vegne af alle container-indehaverne - skulle sørge for alt praktisk - renovation, rengøring, hygiejne, reparationer, parkerings-afvikling.

Hans ville ansætte fire mand, som skulle hjælpe med opgaven.

Folkene bag Strandlyst Streetfood nåede at ansætte 100 i forskellige jobs, deriblandt 40 unge.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at redde så mange af de 100 arbejdspladser som muligt, måske 20 af dem, siger Tonny Lynge.

Asgaard-placeringen med fem food-containere vil ikke kunne holde åbent hver dag - der vil være åbent til arrangementer, måske 20-30 dage i løbet af sommeren, oplyser Tonny Lynge.

Erhvervskonsulent på sagen Borgmester Thomas Adelskov (S) bekræfter, at Odsherred Kommune er involveret i at hjælpe Strandlyst Streetfood.

- Vi vil rigtigt gerne hjælpe, i det omfang vi kan, fordi vi jo selfølgelig stadig skal overholde lovgivningen. Jeg har fået et par henvendelser fra private, som gerne vil stille arealer til rådighed, og de kan måske komme i spil.

- Vi må se, om vi kan få løst den her meget ærgerlige situation. Men formentlig vil containerne blive spredt rundt omkring, siger Thomas Adelskov, (S).

Han oplyser, at kommunens erhvervskonsulent er på sagen.

