Alligevel to-minus-en-vej i Vig

Ravnsbjergvej er for kurvet til, at der kan etableres en to-minus-en-vej.

Denne besked fik politikerne i miljø-og klimaudvalget på et møde i oktober. Dette fik de folkevalgte til at invitere politiet med til tirsdagens virtuelle udvalgsmøde, og nu ser situationen helt anderledes ud.

- Det viste sig nemlig, at den kommunale forvaltning og politiet åbenbart havde kommunikeret forbi hinanden. Politiet gav nemlig udtryk for, at man er enig med udvalget om, at der kan etableres en to-minus-en-vej på Ravnsbjergvej, fortæller næstformanden for miljø-og klimaudvalget, Vagn Ytte Larsen (S).