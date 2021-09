Alle står bag budgettet

Der er fuld plade på årets budgetaftale. Alle partier i byrådet står bag. Det står klart efter at Enhedslisten har besluttet at sige ja til aftalen, og partiets byrådsmedlem, Clark Pratt, glæder sig over beslutningen.

»Efter grundig diskussion blandt både vores bestyrelse, vores kandidater til kommunalvalget og vores øvrige medlemmer, har Enhedslisten besluttet at være med til budgetaftalen 2022. Vi glæder os til at samarbejde om at sikre et godt budget for kommunen, især i de områder, som styrker vores mest udsatte borgere. Derudover vil vi sikre kritisk og solidarisk opbakning til vores god emedarbejdere, som kæmper hver dag for børnenes tarv i skolerne og daginstitutioner, som skaber dialog og engagement med de ældre og handicappede, og som udvikler visioner for en mere klimavenlig adfærd i vores fælles liv i Odsherred. Selvfølgelig regner vi med at være en del af byrådet i de kommende år og præge disse områder med vores røde og grønne politik,« siger han.