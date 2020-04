Alle beboere og medarbejdere på plejecenter Bakkegården skal testes for covid-19 smitte.

Alle skal testes på plejecenter

Da vedkommende bor på Bakkegården har Odsherred Kommune, efter rådgivning fra corona linjen i Region Sjælland, besluttet at teste alle beboere og medarbejdere på Bakkegården, selvom de ikke formoder at smitten stammer fra plejecentret.

Det vil foregå ved, at der kommer paramedicinere ud til Bakkegården, hvor de vil stå for testningen.

I den skrivelse, som ledelsen fra kommunens plejecentre har sendt til de pårørende, skriver de afslutningsvis, at de håber snart at kunne informere om muligheden for terrasse besøg hos beboerne på plejecentrene.