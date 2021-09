Se billedserie Der var noget nær stuvende fuldt i øvelseshuset på Vallekilde Højskole, da Jørgen Leth lørdag indtog scenen til en litterær samtale. Foto: Thomas Olsen

Alle ord skal være på deres rette plads

Odsherred - 05. september 2021 kl. 09:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Hvis man sælger 300 bøger i Grønland, så har man som forfatter begået en bestseller, og selvom man skriver om barske sociale vilkår som alt for mange selvmord blandt unge i Grønland, så er man ikke nødvendigvis Grønlands stemme, og det kan være trættende, når man som forfatter altid skal forklare og fortælle om Grønland, bare fordi man er født i Grønland.

Det var nogle af budskaberne fra forfatter, Niviaq Korneliussen, der er født i Grønland, da hun lørdag aften holdt oplæg i øvelseshuset på Vallekilde Højskole i anledning af deres traditionelle litteraturfestival, Litt talk, som bliver holdt for 10.gang, og på grund af coronapandemien flyttet fra februar til september.

Egentlig vil Niviaq Korneliussen hellere tale om sine yndlingssætninger, som når en af hendes figurer i hendes seneste roman Blomsterdalen, fra 2020, omtaler Louise som var lige til at spise, og når danskere siger, at man lige »skal stikke fingeren i jorden,« så kan det grønlandske sprog sagtens matche, omend det lyder en smule anderledes i munden på en grønlandsk litteraturstuderende, der i forfatterens seneste værk Blomsterdalen, fortæller, at grønlændernes pendant lyder noget i retning af, at:

»Det finder du ud af når du stikker fingeren op i røven.«

Helt grundlæggende skriver hun bare bøger som hun savnede som ung, og selvom hun i sit oplæg undskyldte sit simple sprog, så havde hun de over 100 publikummer i sin hule hånd, og selvom hun godt ved, at hun var forspil for aftenens kendislitterat, Jørgen Leth, så talte hun sig ind i publikums hjerter, da hun sluttede med, at slå fast, at hun følte sig forstået, fordi hun kunne mærke at publikum faktisk lyttede.

Leth tryllebinder nemt Hvis nogle tror, at 84-årige Jørgen Leth er færdig med at kunne charmere eller at tiltrække et publikum, så tager man gevaldigt fejl.

Klokken 19.25 piblede det ind med publikummer, flest unge kvinder, og naturligvis alle litteraturinteresserede.

Jørgen Leth indtog scenen i en stor lænestol, vippede med sine lilla løbeskoklædte fødder og et ivrigt nikkende ansigt, mens han smilende lod sig præsentere med et alenlangt meritkort, så var der stardust i lokalet.

Vi taler jo også om en mand, der har langdigte, digte, film, bøger, podcast, navnkundig speak til Tour de France, FB historier og foredrag på sit imponerende CV.

På tilhørerpladserne kombineredes rødvinsglas med rutineret strikkende unge mennesker, altimens Jørgens Leths samtalepartner elegant gled over »kokkens datter,« for straks at begive sig ud i Leths fænomenologiske tilgang til sproget, der skal opdeles, pilles fra hinanden, analyseres, vurderes og finde vej til nye sammenhænge.

Fremfor alt skal sproget være på sin rette plads, for som Jørgens Leths far sagde, og som idag er junior Leths motto: »Alt på plads, plads til alt.«

Præcise beskrivelser Jørgen Leth er ikke til gennemskrivninger, når et digt først er skrevet, så er det »født,« og det skaberværk skal der ikke ændres på, og som han sagde, så laver han gerne en fest, selv for sprogets mindste ord, for det hele hører med.

Når en skjorte skal beskrives i Jørgen Leths tekster, så skal den beskrives præcist, og han køre gerne langt for at kommentere en solnedgang, for han elsker lyden af sproget, for det »lyder så godt, når det siger noget.«

Jo, Jørgen Leth kan stadig tryllebinde sit publikum.