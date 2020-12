Se billedserie Badminton var populært hos dem, der lejede sig ind i en af hallerne i Odsherred i efterårsferien. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Alle kan leje hallen i juleferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle kan leje hallen i juleferien

Odsherred - 10. december 2020 kl. 08:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Skal flæskestegen, den brune sovs og julegodterne motioneres væk, tilbyder Odsherred Kommune at man kan booke sig ind i en af hallerne i Vig, Asnæs eller Højby i juledagene og svede en times tid.

I efterårsferien tilbød kommunen for første gang, at man som privatperson kunne leje sig ind i en hal for en time ad gange via en app.

- Det var der 15, der benyttede sig af, og alle bookinger var til en badmintonbane, fortæller foreningskonsulent i Odsherred Kommune, Rune Sørensen.

Som i efterårsferien foregår bookingerne via appen Wannasport, men helt uden menneskelig kontakt er det dog ikke, siger foreningskonsulenten.

- Det er ikke sådan, at man bare går ind i en ulåst hal. Det er hal-personale,som låser folk ind og også holder øje med, om der er for mange i forhold til restriktionerne, uddyber han.

Det koster 300 kroner at leje en hel hal, 180 for en halv hal og 100 kroner for en badmintonbane.

Kommunen har ikke særlige

- Det er primært tænkt som et tilbud til lokale, og vi sender også tilbuddet ud via skolernes intranet aula. Men der er ikke noget, der forhindrer andre udefra i at booke. Der må vi opfordre folk til at bruge deres sunde fornuft, hvis de kommer fra nogle af de områder, der er underlagt restriktioner, siger Rune Sørensen.

Indtægterne tilfalder halområdet i kommunen, og til næste år er det planen at udvide tilbuddet til også at omfatte weekender og øvrige ferieperioder som eksempelvis vinter- og sommerferien hvor foreninger ikke bruger hallerne.