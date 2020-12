Alle julegudstjenester aflyst

Alle kirkerne i Odsherred Provst følger biskoppernes anbefaling og aflyser gudstjenesterne frem til og med den 3 januar.

Det oplyser provst Karin Bundgaard Nielsen.

Aflysningerne sker på baggrund af nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne.

- I Odsherred Provst har vi heldigvis været godt forberedte og har i samarbejde med Instafilm fået optaget en digital gudstjeneste, siger Karin Bundgaard Nielsen.

Den digitale gudstjeneste fra Odsherred kan ses på både sn.dk og youtube.com.

Karin Bundgaard Nielsen oplyser også, at præsterne naturligvis også står til rådighed, hvis man har brug for en personlig samtale her i julen.