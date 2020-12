Alle gymnasieelever sendes hjem til virtuel undervisning frem til jul

Fra i morgen og helt frem til juleferien ser Odsherreds Gymnasium sig nødsaget til, at overgå til virtuel undervisning, på grund af corona.

»Smitten har de seneste dage spredt sig over flere overgange og ramt flere elever, hvilket gør det svært, at håndtere en effektiv smitteopsporing og samtidig må stadig flere vente på test. Og som det kan konstateres dags dato, kan den lokale ventetid på at blive testet være op til fjorten dage.