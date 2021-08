Alle fik lunser da pengene skulle fordeles

Et stort flertal i Odsherred Kommunes byråd er enedes om et budget, hvor der var »lunser« til alle.

Odsherred - 31. august 2021 kl. 09:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti havde ikke mulighed for at deltage i det første møde om budget 2022, så da de endelig kom med om bordet i anden omgang, var det meste planlagt, men partiets forhandler, Julie Jacobsen, er alligevel tilfreds, men kun lunken, med resultatet.

»Hvis jeg skal sige, hvad vi har fået, så er det nok penge til cykelstier og mere vild natur. Så er der selvfølgelig en masse punkter vi ikke fik igennem, men jeg synes der er faldet »ben« af til alle partier i det her budget, men det er også tydeligt at de Socialdemokratiske valgteamer, som landsbypedeller har fået en høj placering i budgettet,« siger hun.

Hos Nyt Odsherred, siger Helge Fredslund, at deres største aftryk ligger på en styrkelse af kommunens demensindsats samt afsættelse af 1,5 mio. kr. til etablering af et demenshus.

Thomas Nicolaisen (R) glæder sig over, at han fik indskrevet en underøsgelse af friplejehjem, som modvægt til et S ønske om at undersøge om vej og park området kan hjemtages, og så slår han fast, at han slet ikke er tilfreds med ambitionerne i de aftalte initiativer mod grøn omstilling, som han kalder alt for uambitiøse.

Arne Mikkelsen (SF) er på linje, og skoser et lavt ambitionsniveau i forhold til grøn omstilling, men glæder sig over, at der er fundet penge til at fjerne de planlagte og massive måltalsbesparelser på de to store velfærdsområder, skole og sundhed, på sammenlagt næsten 20 mio. kr.

Venstres Hanne Pigonska kan nemt udpege V-aftryk i budgettet.

»Demenshus i et samarbejde med Livsgnisten er èn ting, og nu står det også klart, at demenshuset skal ligge på Baeshøjgård, og så er der afsat penge til hele robotiseringen af kommuenns sagsbehandling, som vi venter os meget af, og som skal gøre det nemmere for borgerne. Det blev der også sat penge af til sidste år, men der er ikke sket noget på området, så nu skal økonomiudvalget have en afrapportering i første kvartal. Toilettet på havnen på Odden, og så har vi opfordret til at kommunen faciliterer, hvor der er ladestik til elbiler. Jeg forsøgte mig også med et værested i Nykøbing, og pasningsorlov til forældre med små børn, men det var der ikke opbakning til, og så er det magtpåliggende for os, at forskønnelsesopgaverne bliver udført i samarbejd emed lokalområderne, ikke af kommunale medarbejdere, som S havde foreslået,« siger hun.