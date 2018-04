Særligt den populære mangfoldighedskonference har været en dyr omgang for integrationsrådet i Odsherred Kommune. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Alle deres penge er brugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle deres penge er brugt

Odsherred - 05. april 2018 kl. 20:36 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire måneder inde i året har integrationsudvalget i Odsherred Kommune brugt alle sine penge, og lidt mere til.

Integrationsudvalget havde i 2018 et budget på 35.000 kr., men har allerede brugt 37.867 kr. Særligt de 18.000 kr. som rådet har brugt på årets mangfoldighedskonference har trukket voldsomme veksler på budgettet,

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udvalgets formand eller næstformand, men Arne Mikkelsen (SF) der er en af byrådets repræsentanter i rådet, forklarer, at integrationsrådet ikke har kendt sit budget, og han kalder situationen for ærgerlig.

»Man har aldrig haft et egentligt budget i integrationsrådet, men det har fungeret sådan, at rådet henvendte sig til det relevante udvalg og spurgt om penge til aktiviteter. Jeg synes det vil være fint, hvis integrationsrådet havde et budget, men det kræver jo at de kender til det, ellers er det svært at styre efter det. Jeg har tidligere, men forgæves, forsøgt at få oplyst hvad rådet egentlig havde til rådighed, men det lykkedes ikke, siger han til Nordvestnyt og fortsætter:

»Nu må rådet være ekstra påholdende og holde lav profil, men nogle penge skal der jo bruges, for eksempel skal der købes sandwich og lidt kaffe til møderne. Fremover vil vi insistere på, at vide hvilket beløb rådet har til rådighed. Jeg er varm tilhænger af at budgetter skal holdes, men her bliver rådet ramt af at der er en ny stil, og det er jo lidt ærgerligt at hverken formanden eller næstformanden har vidst, hvad der var af økonomi til integrationsrådet.«