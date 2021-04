Alle børn bliver nu sprogtestet

Se billedserie Alle børn i dagtilbud i Odsherred Kommune vil fremover blive sprogvurderet, så eventuelle udfordringer kan opdages i tide. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Odsherred - 21. april 2021 kl. 19:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred: Fra og med det nye skoleår vil alle børn i dagtilbud blive sprogvurderet, så man fremadrettet kan yde særlige indsatser for de børn, hvis sprog ikke udvikler sig helt som forventet. Det blev besluttet af et næsten enigt børne- og uddannelsesudvalg i sidste uge.

- Vi skulle i udvalget tage stilling til to modeller for sprogvurdering af børn i dagtilbud, og jeg er glad for det resultat, vi kom frem til, siger Søren With (S), som er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Børne- og uddannelsesudvalget valgte at følge administrationens indstilling om at indføre den model, hvor alle børn vil være garanteret, at blive sprogvurderet mindst én gang. I model B, som kun udvalgsmedlem Clark Pratt (EL) foretrak, ville det i højere grad have været op til de enkelte dagtilbud, at vurdere, om et barn har behov for en sprogvurdering. Ved begge modeller skulle der uddannes personale i at bruge et fælles pædagogisk sprogværktøj, som følger barnets sprogudvikling nøje.

Sagen har været sendt i høring hos relevante dagtilbud og instanser, og der er kommet 11 høringssvar retur, som udvalget skulle vurdere.

Der var ingen tydelig overvægt af ønsker om den ene aller anden model. Flere høringssvar udtrykte bekymrnig for, om der nu også ville blive afsat ressourcer til at gennemføre uddannelse af personalet og gennemførelse af sprogvurderinger af børnene.

- Vi er bekymret for, at der ikke afsættes penge til øget arbejde med sprog i hverdagen, skrev Dagtilbudsledere i Odsherred blandt andet i deres høringssvar.

Den valgte sprogvurderingsmodel vurderes at komme til at koste 716.300 kroner i år. Indkøb af licens til den sprogpædagogiske SprogTrappen koster 52.800 om året. 240 pædagogiske personaler skal efteruddannes for 210.000 kroner. Vikardækningen i forbindelse med denne undervisning kommer til at koste 394.500 kroner.

- Det er en fremtidssikret model, hvor vi finder en del af pengene i puljen for normoeringsløft i daginstitutionerne for 2022, siger Søren With.