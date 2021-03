Allan er glad for at kunne genåbne sin salon, men savner svar på hvordan

Allan Gottfredsen, indehaver af Sans Hårdesign, Algade, Nykøbing. Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 23. marts 2021
Af Marianne Nielsen

- Det er fedt. Dejligt. Vi har været klar meget længe, og har egentlig ikke kunnet forstå, hvorfor vi ikke har kunnet åbne noget før, når man ser på smittetallene.

Den 6. april kan frisør Allan Gottfredsen igen byde sine langhårede kunder velkommen i sin salon Sans Hårdesign på Algade i Nykøbing. I cirka tre en halv måned - siden 21. december - har han og alle andre frisører i landet måttet lade frisørsaksen ligge og medarbejderne har været sendt hjem.

Men med genåbningsplanen, der kom på plads i aftes på Christiansborg, er der lys for enden af tunnellen. Samtidig med at Folketinget sender flere elever tilbage i skole, er der givet grønt lyst til de liberale service-erhverv kan genåbne 6. april.

Den melding vækker naturligt nok glæde i frisørsalonen på Algade, men glæden kommer på en baggrund af store frustrationer.

- Det har været nogle sorte, bekymrede og frustrerende måneder. De har været helt uvirkelige, og nok er det min butik, men faktisk kan ingenting bestemme i disse tider, fortæller Allan Gottfredsen.

Han hæfter sig ved, at nok har Folketinget givet en dato for, hvornår han kan åbne igen, men der er ingen retningslinjer han kan holde sig til endnu.

- Da vi genåbnede i april fik vi først retningslinjerne søndag eftermiddag, hvor vi åbnede mandag morgen. Så jeg håber virkelig, vi får retningslinjerne hurtigts muligt. Før kan jeg reelt ikke lave en plan for genåbningen. For jeg aner ikke enegang, hvor mange kunder jeg må have i salonen ad gangen, og det gør det meget svært at planlægge bookingerne, uddyber frisørmesteren.

I rammeaftalen for genåbningen af Danmark kommer det såkaldte coronapas til at spille en afgørende rolle. Men præcist, hvordan det skal bruges i frosørsalonerne, er op til sektorpartnerskaberne at udarbejde retningslinjer for.

- Jeg har som sådan ikke nogen holdning til coronapas. Vi gør alt, hvad vi kan for at holde smitten ude af vores salon, og for at vores frisører ikke bliver smittede. Og så gør vi bare, som vi får besked på, siger Allan Gottfredsen.