Algade mister sin formand

- Jeg var utrolig glad for at være i butikken og her i byen. Jeg har haft nogle gode kollegaer. Det fylder meget meget, siger Bastian Olsen, som inden han blev formand for handelsstandsforeningen var næstformand.

- Jeg håber, at jeg har været med til at gøre en forskel, også ved at vise, at unge mennesker også kan sidde på nogle vigtige poster. Jeg har fået en rigtig god modtagelse selv om jeg er ung. Jeg vil klart opfordre andre unge iværksættere til at deltage i bylivet og investere i den by, man har forretning i, siger Bastian Olsen, som glæder sig over, at mange lokale erhvervsdrivende er med i de forskellige arbejdsgrupper, der skal skabe udvikling i købstaden og i resten af Odsherred.