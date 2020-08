Algade - aftensalg og Nice Guys

Fredag var der aftensalg i Algade i Nykøbing, hvor butikkerne holdt åbent til kl. 20. Stranden var en seriøs konkurrent, men mange lokale og turister lagde alligevel et smut forbi handelsgaden for at se på de mange gode tilbud, som butikkerne havde. Langsomt blev gaden tømt for besøgende, men det lune vejr betød, at der var mange spisende gæster i gaden om aftenen. Og i Lokalkompagniets gård var der levende musik med Nice Guys.