Alex husker, når far glemmer

Odsherred - 31. august 2021 kl. 18:52 Af Pia Skaarup Larsen Kontakt redaktionen

Når Alex lørdag den 25. september går ud og samler penge ind, tænker han på sin farfar. Men han gør det også for de mange andre mennesker, som bliver ramt af Alzheimers. Og han gør det for sin kun 56-årige far, der formentlig også har den grusomme sygdom i et tidligt stadie.

- Min farfar døde for et år siden. Der er dage, hvor jeg godt kunne ønske, at jeg havde brugt mere tid sammen med ham, da jeg var yngre - og det havde jeg måske også gjort, hvis jeg havde haft mere kendskab til sygdommen, siger Alexander Savtjkow Holm, blandt venner kendt som Alex.

I dag ved han en hel masse om demens. Han læser nemlig til social- og sundhedsassistent, en uddannelse, som han har valgt efter at have været i praktik på Bobjergcenteret, hvor hans farfar boede i sin sidste levetid. Oprindeligt havde han tænkt, han skulle arbejde med IT eller noget teknisk, men det viste sig, at Alex har et helt særligt godt tag på demente og let opnår en god relation.

- Min mormor har fortalt mig, at jeg allerede som femårig, gerne ville hjælpe min gamle oldemor med at klare trapperne og den slags. Jeg er et meget empatisk menneske, og fra den første dag faldt det mig helt naturligt at arbejde med demente. Det er først bagefter, at jeg har læst teorien bag de teknikker, jeg har brugt uden at vide, jeg brugte dem, siger Alex.

Selvom han selv kun er 23 år, har Alex nyder han at være sammen med ældre mennesker. Nogle af de fineste øjeblikke, han har oplevet, har han haft med demente, når det er lykkedes ham at række en hånd ind i mørket og få kontakt.

- Det er svært at forklare, hvordan det føles. Men man er bare ikke i tvivl, når der et kort sekund er en forbindelse og man når det menneske, som gemmer sig inde bag sygdommen, siger han.

Man kan læse mere om Alzheimerforeningens landsindsamling på hjemmesiden www.huskedagen.dk