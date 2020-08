Aldrig været så mange bekymrede pårørende

13 skriftlige henvendelser og et mindst lige så stort antal telefoniske henvendelser har han fået fra borgere, der har været bekymrede for om deres pårørende på et af kommunens plejecentre blev behandlet godt nok.

»Det har lidt virket som om det er kommet bag på alle, at juni, juli og august er der, hvor flest holder ferie, og det har gjort, at der i perioden har været en del uuddannet arbejdskraft på plejeområdet, og flere pårørende har følt, at deres familiemedlemmer er blevet forsømt og nogle gange nærmest glemt. Jeg vil dog sige, at selvom administrationen har været ferieramt, så har de reageret og vi har fået løst de værste sager. Det er også derfor, at vi til de nuværende budgetforhandlinger har et ønske om flere penge til området, så vi undgår de her sager, og jeg vil i hvert fald ikke have, at vi i Odsherred ser en Aarshus sag,« siger han.