Aldrig dige i Rørvig

Odsherred - 15. april 2018 kl. 22:17 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er lidt billigt af borgmesteren at sidde og sige, at vi bare skal klare os selv her i Rørvig, når der kommer en storm igen, siger Marianne Poulsen.

Hun bor i Rørvig, og er sammen med en række andre borgere fra byen fortørnet over de artikler i Nordvestnyt i sidste uge, hvor Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør Helle Søeborg og borgmester Thomas Adelskov (S) udtalte, at Rørvig ikke skal regne med beredskabets eller kommunens assistance, næste gang der er en storm og oversvømmelse, som truer Rørvig.

- Det er den enkelte lodsejer, som selv har pligt til at sikre sig, sagde borgmesteren, som anbefaler Rørvig-borgerne at gå sammen om at få bygget et dige i byen.

En kæmperegning fra Hovedstadens Beredskab til Vestsjællands Brandvæsen for en mobil dæmning, som blev lagt ud, da stormen Urd truede Rørvig, har fået beredskabet til også at melde ud, at der ikke bliver rykket ud til Rørvig, næste gang vandstanden stiger. Fire borgere, Marianne Poulsen, Frede Nielsen, Anne Madsen og Benny Andersen, bor alle i huse, som ligger tæt på den bølgende Isefjord, hvor de, på trods af den fantastiske udsigt, også lever med risikoen for, at vandet atter skal stige en dag.

- Vi havde oversvømmelse, da Bodil ramte Rørvig i 2013. Det var rædselsfuldt, fortæller Anne Madsen.

Huset måtte renoveres for 700.000 kroner, og det tog syv måneder, før hjemmet var helt på plads igen. I dag har Anne Madsen sammen med tre naboer bygget et meterhøjt dige rundt om husene, så det ikke sker igen. Flere andre har bygget selvstændige diger.

- Der kommer aldrig et fælles dige i Rørvig, og det er vi faktisk ærgerlige over. Det havde været langt billigere - og kønnere, siger Frede Nielsen.