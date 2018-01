Aldi i Nykøbing har brug for mere plads, og butikken skal udvides til marts. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Aldi bliver større

Odsherred - 19. januar 2018 kl. 07:21 Af Martin Hoffmann Kønig

Den 6.september 2014 åbnede Aldi sin butik på Havnevej, og butikken blev den første butik på Filip Dyvekærs byggegrund. Oprindelig var planerne at etablere et butikscenter, men det er endnu ikke realiseret, selvom der til stadighed har været rygter om, at en anden af landets store detailhandelskæder ville følge Aldi.

Efter lidt over tre år på Havnevej går det så godt i Aldi-butikken, at den er blevet for lille, og derfor skal butikken udvides, og ifølge Thomas Hedegaard Bang, der er vicedirektør i Aldi Danmark, kommer det til at betyde en beskeden lukkeperiode.

- Butikken blev bygget med store glaspartier og brede gangarealer og med et samlet salgsareal på 836 kvm.Vi har nu valgt at opdatere butikken efter vores nye indretningskoncept. Det betyder, at vi efter nedtagning af en ikke-bærende væg kan udvide det samlede salgs­areal til 975 kvm, siger han og fortsætter:

- Det giver nogle fantastisk gode rammer til at præsentere vores kunder for en helt ny indkøbsoplevelse, hvor vi har særligt fokus på de friske kategorier som frugt og grønt, bake-off og kød. Det gør vi med nyt inventar, køleanlæg og ny LED-belysning. Det arbejde kræver desværre, at vi må lukke butikken i en kort periode, så vi har derfor sidste åbningsdag søndag den 4. marts og holder genåbningsfest torsdag den 15. marts klokken 8.