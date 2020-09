Alderen udfordrer: brug for et »kysserum«

- Vi har længe savnet et rum, som var for de ældste. Og vi har rigtig mange 7.klasser ind ad døren, så oplever vi, at nogen af dem på 16 måske er begyndt at tage lidt til fester, og det betyder, at de snakker om nogle andre ting og det bliver ligesom tonen. og her må man ikke ryge, drikke energidrikke og det skal være et godt og tryg sted for 7.klasserne, uddyber Ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund.