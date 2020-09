Se billedserie Der var mikrofoner i loftet og et kamera i hjørnet lørdag aften, da Anne-Li And og Tom Nagel Rasmussen liveindspillede et album og en koncertfilm i Den gl. Smedie i Overby. Det gav et ekstra krydderi til den vellykkede koncert, at et par af numrene af den grund faktisk blev spillet om. Foto: Niels Sørensen

Album smedet sammen i Overby

Odsherred - 21. september 2020 kl. 13:04 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det beviser i hvert fald, det ikke er playback.

Tom Nagel Rasmussen ser med et skævt smil ned på sin guitar. Han og Anne-Li And er gået galt af hinanden i en vise, der via Anne-Li Ands klangfulde stemme ellers har fundet vej helt ind i hjertekulen på de cirka 30 publikummer, der efter alle kunstens corona-regler er plads til i Den gl. Smedie i Overby på Odden.

Her er de to visefortolkere, singer-songwriters og guitarister i færd med at indspille et livealbum og en koncertfilm. Der er mikrofoner i loftet. Der er et kamera i et hjørne. Publikum er på forhånd varskoet om, at det betyder, der kan komme sange, der skal spilles om.

Koncerterne i Den gl. Smedie arrangerer Niels Askholm og Anette Stryker. Smedjen er en del af deres private hjem. Billetprisen er denne gang 125 kroner, og al indtægt går sædvanen tro til kunstnerne.

- Vi har fået lavet en ekstra branddør og et toilet, og der står sprit allevegne, og der er god plads mellem stolene, så det skal nok gå det hele, siger Niels Askholm.

Anne-Li And og Tom Nagel Rasmussen mødtes første gang for 15 år siden.

- Allerede dengang aftalte vi, at vi en dag ville lave noget sammen, og det gør vi så nu, fortæller Tom Nagel Rasmussen.

Han åbner selv koncerten lørdag den 19. september klokken 20 med en sang om hans oldemor, som kom fra Sverige og aldrig faldt til i Danmark. Anne-Li And følger op med en vise sunget a cappella, rent, roligt, rørende, mens hun går gennem smedjen op til scenen for at stå ved Tom Nagel Rasmussens side.

De skiftevis akkompagnerer hinanden og lader hinanden få plads til solonumre. Familieskabet mellem dansk og svensk visesang bliver tydelig - lige så tydelig bliver forskellene. Tom Nagel Rasmussen er eksempelvis en fortællende sanger. Anne-Li And er en syngende fortæller.

Tom Nagel Rasmussen har det fint med, at hans berømte fars navn altid bliver bragt op.

- Nu lavede jeg så også en plade med udgangspunkt i min fars erindringsbog om hans barndom på Christianshavn. Det skulle jeg jo ikke have gjort, hvis det generede mig, siger Tom Nagel Rasmussen med henvisning til det albummet »Og det var det«, som han udgav i 1978.

Anne-Li And har sit udgangspunkt et andet sted.

- Jeg lider voldsomt af sceneskræk, men jeg står her, fordi jeg gerne vil give de svage en stemme, betror hun publikum og fortæller, at modsat Tom Nagel Rasmussen har hun ikke tidligere udgivet plader - men nu er der altså et album på vej.

De to kunstnere håber, aftenens indspilning kan være deres indgang til en stor, skandinavisk turne.

- Vi spiller da også gerne i Grønland og på Shetlandsøerne, siger Anne-Li And.

Med albummet er det planen, at der skal følge et hæfte, hvor sangene er oversat til dansk, svensk, norsk, islandsk, færøsk og grønlandsk.

- Vi kan jo ikke altid forstå, hvad hinanden siger, siger Anne-Li And.