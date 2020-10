Alarmopkald: Helikopter og ambulance sendt til mulig drukneulykke

Et bekymret vidne ringede søndag morgen klokken 8.52 til politiet, fordi vedkommende mente at have set en synkende båd og en person iført redningsvest, de. Vedkommende var muligvis ved at drukne i vandet ved Højby ved Nykøbing, lød meldingen.