Akuthjælperne har vagt døgnet rundt

Selv om postnummer Sjællands Odde er det område i Odsherred Kommune, som har den længste responstid, når det drejer sig om ambulancekørsel, så har de på Odden et korps med fem akuthjælpere, som med deres særlige uddannelse og træning kan være ude hos en syg eller et ulykkessted godt fem minutter, efter alarmen er gået.

Han fortæller, at akuthjælperne i gennemsnit får et opkald en gang om ugen.

Han er som pensionist glad for at kunne være med til at skabe tryghed blandt borgerne på Odden.

- Jeg tror, især ældre borgere sætter stor pris på, at vi er her, siger han.

Leo Lerke er slet ikke i tvivl om, at akuthjælperne har været med til at redde menneskeliv.

- Jeg var engang ude til en drukneulykke, hvor vi fik manden ind og ydede førstehjælp, inden helikopteren kom og hentede ham. Lægen i helikopteren spurgte efter mig. Jeg skulle lige have et kram, for jeg havde reddet et menneskeliv, sagde han. Det varmer. Så får man lyst til at fortsætte, siger han.