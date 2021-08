Se billedserie Festivalleder Bjørn Monberg, her til koncerten med pianist Christian Westergaard og to norske sopraner, glæder sig over akustikken i Borren, men siger samtidig, at det er svært at skabe det intime rum til de mindre ensembler. Foto: Kenn Thomsen

Akustik i top - men hal mangler intimitet

Odsherred - 29. august 2021 kl. 09:25 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Under Odsherreds Kammermusikfestival har musikere, publikummer, festival-ledelse og hjælpere har været begejstrede for akustikken »Arenaen« - idrætshallen i Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter. Instrumenter og sang skilles lydmæssigt fint ud, kommer til deres fulde ret og klinger smukt.

- Der er en overraskende god akustik i Borren, og alle musikerne har været glade for at optræde dér. Som arrangører har vi været meget glade for, at Borren kan så meget, og at det var muligt for os at bruge den, siger festivalleder Bjørn Monberg.

- Man skal selvfølgelig taget det med et gran salt, når musikere roser akustikken i en sportshal. Det første de gør ved ankomsten, er at tjekke det rum, de skal optræde i, og når de ser håndbold-stregerne, er deres forventning nul. Så kan begejstringen hurtigt stige. Men - de var meget glade, siger Bjørn Monberg.

Borren mangler efter hans mening intimitet for, at den kan bruges fast som musikhus til klassisk musik - især til koncerter med mindre ensembler. Det forsøgte festivalen at afhjælpe med indendørs-træer i potter.

- Borren er et lækkert byggeri, og hvis man ville, kunne man sagtens bygge den om til musikhus for få midler og opnå intimitet til koncerter. Men vi skal jo huske, at Borren skal bruges til idræt de 350 dage om året, siger Bjørn Monberg.

- Der er ingen tvivl om, at Borren er det ultimativt bedste sted til koncerter med symfoniorkestre i Odsherred. Det har Copenhagen Phil fundet ud af. Orkestret har bedt om at komme tilbage til Borren og give koncert den 3. november. Det er på grund af den gode akustik, Borrens indretning og øvrige faciliteter, siger Bjørn Monberg.

Orkestret har tidligere spillet i andre haller, men der er ikke orkesterlyd som i Borren. Øvelseshuset på Vallekilde Højskole har fin akustik, takket være sin opbygning i træ, men der er for trangt til et stort symfoniorkester. Og der mangler publikums-faciliteter som i Borren, mener Bjørn Monberg.

Den gode akustik i Borren skyldes greb, som arkitekt Eva Jarl Hansen, BBP Arkitekter, har samlet i byggeriet, fortæller Ole Nielsen, formand for Højby Lokalråd.

Han var med i planlægningen af byggeriet.

- Alle indervægge er med åbne studsfuger (lodrette.red.) i hvert andet skifte, så lyden ikke bliver slået tilbage. Stålpladerne i loftet er med små huller i, så lyden ikke kører rundt. Lofterne er sænket på gang-arealerne omkring »Arenaen«, og der er trægulv, hvilket også gavner akustikken, fortæller Ole Nielsen.

Thomas Nicolaisen, der var formand for Samarbejdsudvalget i byggeprocessen og sad i byggeudvalget, hørte en koncert til kammermusikfestivalen og er begejstret.

- Det var vildt at opleve den store, flotte lyd til violin-koncerten. En fantastisk musikoplevelse. At opleve, hvordan lyden kunne blive stående et øjeblik, efter at musikerne var stoppet med at spille. Jeg er vildt stolt af det resultat, vi har opnået med akustikken, siger han.

- Vi havde akustikken som et krav hele vejen, og det lykkedes, mener Thomas Nicolaisen.

- Det er en gave til hele Odsherred, siger Thomas Nicolaisen.

Han nævner, at Borrens akustik også er fremragende til rytmisk musik.

Det giver Anders Munch, formand for Musik & Kultur i Odsherred, der arrangerer rytmiske koncerter i Borren, ham ret i - den 7. oktober optræder Lis Sørensen.

- Borren har den ypperste akustik. Vores lydtekniker Peter Lehmann siger god for den. Han har tidligere lavet lyd for Magtens Korridorer og andre store, danske navne, siger Anders Munch.

Han mener, ligesom Bjørn Monberg, at det er svært at skabe intim stemning i den meget åbne »Arenaen«.