Afviser rygter om værestedernes lukning

»Der er ingen væresteder, der er lukket. Alle væresteder er åbent fra 9 til 15, 4 dage om ugen på alle tre steder. Værestedernes fysiske indretning giver forskellige muligheder for at være samlet i samme rum af hensyn til afstandskrav. Det betyder, at borgerne er delt op i grupper, som kan mødes de forskellige steder....Det er også sådan, at nogen af borgerne er nervøse ved et for tæt samvær på grund af øget risiko for smitte. Så åbningen er et forsøg på at imødekomme alle behov i størst muligt omfang. Det er vigtigt at fremhæve, at ingen er udelukket og alle har mulighed for at give udtryk for deres behov til brugen af værestederne. Samtidig må vi også sige, at corona ændrer grundvilkårene for alle, hvor afstandskrav og forventninger til at der tages hensyn til alle i størst muligt omfang.«