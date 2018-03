Udvalgsformand Søren With (S) har tillid til, at kommunens visitationsudvalg har handlet korrekt. Foto: Mik Foto: Mik

Afviser kritik af ordblindeklasse

Odsherred - 16. marts 2018 kl. 12:15 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Søren With (S), mener ikke, der er grund til at tro, at visitationsudvalget har handlet forkert i sagen om 12-årige Marcus fra Skippinge, som på trods af at være testet ordblind ikke kan få plads i kommunens ordblindeklasse.

Læs også: Ordblind undervises af jordemoder

Drengen går i en klasse for elever med tale- og sprogvanskeligheder. - Jeg udtaler mig ikke om personsager, men om den generelle specialundervisning i kommunen. Jeg talte torsdag med personalet i ordblindeklassen i Hørve og erfarede blandt andet, at man kan være ordblind i mange grader. Derudover kan der være en palet af andre diagnoser, som betyder, at et barn vil have størst glæde af at gå i en af vores andre specialklasser, hvor man ikke udelukkende tager sig af ordblindhed, siger Søren With.

Han har tillid til, at visitationsudvalget altid træffer de bedste beslutninger for barnets skyld, og at det også er sket i sagen om Marcus.

- Det har udviklet sig til en sag, som nu er endt i ankeklagenævnet. Hvis eksperterne der vurderer, at vi har taget fejl, så smækker vi hælene sammen og retter os efter afgørelsen, siger Søren With.

Han vil ikke afvise, at der kan være sket en enkelt fejl, men mener, der bliver taget god hånd om de ordblinde elever i Odsherred Kommune. En holdning, som fagcenterchef Frans Falk er helt enig i.

- Jeg vil tro, Odsherred ligger i top 10 ud af alle landets kommuner, hvad ordblindeundervisning angår. Vi har nogle snorlige procedurer og gør alt efter bogen, siger Frans Falk, som i øvrigt ikke ønsker at kommentere kritikken fra byrådsmedlem Felex Pedersen (S), som Nordvestnyt skrev om torsdag.

