Jens Møller Olsen, som dyrker 140 hektar på den tidligere Klintsø, afviser et forlag om at genetablere søen. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

Afviser forslag om at gendanne Klintsø

Odsherred - 13. august 2020 kl. 11:12 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genetabler Klintsø. Det foreslog DN Odsherred forleden i Nordvestnyt, men forslaget får absolut ingen opbakning fra Jens Møller Olsen, der som landmand dyrker 140 hektar på den tidligere sø, som engang i 1800-tallet var på 255 hektar.

- Naturfredningsforeningen har naturligvis lov til at mene, hvad den synes, der burde være af rekreative områder. Men Klintsø er jo et af de mest frugtbare landbrugsområder, vi har. Den er som Lammefjorden et spisekammer uden lige. Vi dyrker her, tør vi godt sige, Danmarks bedste grøntsager. Ud over, at vi laver gulerødder og kartofler fuldt ud på højde med Lammefjordens, så bliver der også på Klintsø dyrket brødhvede af høj, høj kvalitet, som man ikke laver på almindelig højjord, siger Jens Møller Olsen.

Almegaarden har flere gange vundet Grand Cru-prisen for årets gulerod, også for gulerødder fra Klintsø, senest i 2019.

- Man skal huske, at Klintsø-produkter er en del af det beskyttede brand Lammefjordsprodukter, som dækker både Lammefjorden, Klintsø, Siddinge Fjord og Svinninge Vejle, siger Jens Møller Olsen, som også gør opmærksom på, at Lammefjordsprodukterne, herunder produkter fra Klintsø, er en vigtig del af geopark-brandingen.

Der har været en del diskussion om, hvorvidt man kan tage ikke-produktive lavbundsarealer ud af landbrugsproduktionen.

- Men det er ikke aktuelt for hverken Klintsø, Siddinge Fjord eller Lammefjorden, siger Jens Møller Olsen, som ikke mener, at man kan sammenligne Klintsø med de genetablerede søer Højby Sø og Filsø.

- Højby Sø var et uproduktivt landbrugsområde, og de lodsejere, der havde jorden der, var glade for at komme af med den. Filsø var også uproduktivt og lå tit under vand, siger Jens Møller Olsen.

Landmanden på Almegaarden støtter grundlæggende ikke tanken om at omdanne produktiv landbrugsjord som på Klintsø til et rekreativt område.

- Spørgsmålet er for mig at se, om vi fortsat skal have en høj grad af fødevaresikkerhed, eller om vi skal importere varerne. Vi har jo aldrig prøvet at have fødevaremangel her i landet. Man har lov til at synes, hvad man vil, men jeg synes også, at der skal være realiteter bag ordene, og vi har altså ikke ret meget i Danmark af den jordtype, som vi har i Klintsø, argumenterer Jens Møller Olsen.