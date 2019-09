Selvom politikerne har givet grønt lys for at opføre et biogasanlæg i Vig, så er der stadig utilfredshed blandt mange Vig-borgere.

Afviser fornyet kritik af biogasplaner

Odsherred - 24. september 2019 kl. 14:36 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis byrådet skulle beslutte at annullere plangrundlaget for opførelsen af et biogasanlæg ved Vig, så vil det helt sikkert udløse erstatningspligt. Erstatningens størrelse er godt nok usikker, fordi det vil være op til Veolia, der ejer grunden, og de to oprindelige ejere at dokumentere tabets størrelse, men det vil formentlig løbe op i et to-cifret millionkrav til Odsherred Kommune.

Sådan lød analysen fra kommunens chefjurist, da han den 31.juli lavede et notat til byrådet, og så forstummede de få politikere, der stadig ymtede sig negativt over for biogasplanerne.

Tina Riss og Maria Nicolajsen, bor begge i Vig, og de undrer sig dog over juristens beregninger.

»Det var meget skuffende at læse kommunens chefjurists notet om erstatning. Som relevante poster beskriver han udgifter til miljørapport, arkæologiske undersøgelser, konsulentudgifter samt erhvervelse af selve arealet. Bygherre købte jordarealet i 2013. Længe inden der var tænkt på biogasanlæg. Hvordan kan man så få erstatning? Odsherred Kommune har haft en udgift til VVM-redegørelse på 186,507,41 kr. og til ekstern rådgiver til udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for biogasanlægget på 88.380,80 kr. Sammenlagt 274.888,21 kr. Ved aktindsigt i maj månd, er vi blevet oplyst, at den eneste regning bygherre har præsenteret Odsherred Kommune for, er på 12.403,56 kr. Selvfølgelig kan man ikke fremkomme med det nøjagtige erstatningsbeløb, men som borgere må man forvente, at en udmelding fra kommunen som minimum tager udgangspunkt i de oplysninger, som kommunen ligger inde med, ellers kan det nemt virke som manipulation,« siger Tina Riis til dagbladet Nordvestnyt.

Borgmester Thomas Adelskov (S) lytter gerne til kritikken, men han er lodret uenig, og han mener, at der er elementer i erstatningsopgørelsen, som de to vig-borgere ikke har med i deres oplistning.

»Vi er erstatningspligtige for arealet. Men for det ejerne kan forvente at kunne bruge det til, ikke for den værdi som de har anskaffet det for. Det plangrundlag, der er for området har selvfølgelig en ikke ubetydelig værdi, og det er den rettighed og forventning vi ville tage fra dem, hvis vi annullerede plangrundlaget, og det ville vi blive erstatningspligtige for,« siger han.