Afviser enhver snak om rotter ved madmarked

Står det til embedsmændene i Odsherred Kommune, så giver politikerne i miljø- og klimaudvalget, mok, en midlertidig tilladelse til at etablere Rørvig Street Food, på Rørvigvej.

Sagen har været sendt i nabohøring, og blandt de mange, kritiske, tilbagemeldinger er det blandt andet nævnt, at der i forbindelse med sidste års madmarked havde været rotter i madmarkedets skrald.

Kritikken afvises pure af Morten Larsen, der er initiativtager til madmarkedet, og i en mail til Nordvestnyt, skriver han, at:

»Vi har dags dato ikke haft en eneste rotte på området, hverken ved selvsyn eller ved de jævnlige tjek fra den skadedyrsbekæmpelses-virksomhed vi har aftale med. Jeg synes det er helt naturligt at der verserer en holdning og debat til og om os, og vi hilser forslaget om lokalplan for området meget velkommen,« skriver han.

Flere advokater har skrevet til Odsherred Kommune med kritik af den påtænkte tilladelse, og en af naboerne til madmarkedet, Christian Hansen, er overbevist om, at kommunen mangler juridisk hjemmel til at give midlertidig tilladelse.

I en mail til mok, skriver han blandt andet, at:

»Derfor opfordrer jeg udvalgets medlemmer til at efterspørge administrationens konkrete fortolkning af hjemmelsgrundlaget, i forhold til plan-, bygge- og anden lovgivning, for at udstede en tilladelse af den art der ansøges om.«