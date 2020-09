Se billedserie Demonstrationen i søndags handlede blandt andet om, at få de lokale politikere til at tage stilling til manglende strandadgang på Tjorsvej i Vester Lyng. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Afviser enhver kritik i sagen om lukket strandadgang

Odsherred - 01. september 2020 kl. 06:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne har ikke fået lov til at træffe en politisk beslutning, som de skal, og forvaltningen har ikke været kompetente nok.

Sådan lyder en del af kritikken mod Odsherred Kommune, fra Jens Pagh, der var en af initiativtagerne til søndagens demonstration mod afskåret strandadgang på Thorsvej 63, og han efterlyste de lokale politikeres holdning.

Helge Fredslund (V) har tilkendegivet, at han undrer sig over sagen, mens Leif Egholm (OdsherredListen) kalder sagen for så juridisk kringlet, at der ikke er noget at gøre i sagen for politikere.

samme holdning har formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF).

»Jeg har tiltro til, at sagen er behandlet efter dansk lovgivning, men jeg fortsår godt, at folk er irriteret over at der sker ændringer i måden at komme ned til stranden på, men såvidt jeg er oplyst er der stadig strandadgang. Hvis en låge er låst, og ikke må være det, er det næppe en politisk sag. Jeg håber på, at vi kan bruge vores tid på politik og ikke på sagsbehandling,« siger han.

Afdelingsleder, Signe Skovgaard, fra Odsherred Kommune, er ikke et sekund i tvivl. Odsherred Kommune har fulgt alle regler, og hun fortæller, at man har partshørt over 400 sommerhusejere, for at give dem chance for at dokumentere, at de skulle have berettigede krav på strandadgang via Thorsvej 63, og det har ingen af dem kunne skaffe.

»Vi venter nu på en afgørelse fra Vejdirektoratet, som er den øverste myndighed på dette område. Det er dem, der skal vurdere om vi har truffet den rigtige afgørelse, men vi har brugt mange ressourcer på denne sag, og vi har været særdeles grundige i vores partshøringer, for at alle kunne få lejlighed til at komme med noget, hvis de kunne dokumentere en færdselsret. Når nu en gruppe sommerhusejere så vedvarende har hævdet, at de havde adgang, så har vi undersøgt det grundigt, men ingen af de over 400 partshørte er vendt tilbage med dokumentation på en færdselsret, så nu kan vi ikke gøre andet end at vente på en afgørelse fra Vejdirektoratet,« siger hun.

Hun afviser samtidig enhver tanke om, at forvaltningen har frataget politikerne retten til at træffe en legitim politisk beslutning.

»Vi har ikke taget stilling til om lågen må være låst. Det har vi ikke noget med at gøre. Hvis det havde været en sag, så havde det ikke været en politisk sag. Politikerne kan jo ikke træffe beslutninger, der går imod lovgivningen, og den omstændighed, at der her er tale om lov om privat fællesvej, gør ikke, at der skal være adgang.«