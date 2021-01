Afventer situationen før gymnastikopstart

»2020 var et meget bøvlet år, så lad os håbe at 2021 bliver lidt bedre, og at corona snart stilner af. Da alt er meget usikkert endnu, melder vi ikke nogle dato ud for opstart endnu, men vi lover jer at I får det at vide, så snart vi ved det. Husk at passe på jer selv, hinanden, brug sprit og hold afstand, også selv om vi gerne vil kramme her til nytår Vi bliver lige nødt til at vente lidt endnu med det«, skriver foreningens gymnastikudvalg i en nytårshilsen til medlemmerne på Facebook.