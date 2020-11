Se billedserie Skoleleder Karina Vincentz kan konstatere, at coronakrisen ikke lægger den helt store dæmper på aftenskoleaktiviteterne i LOF Nordvestsjælland. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Aftenskole klarer sig godt i et svært år

Odsherred - 24. november 2020 kl. 18:35 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Lederen for LOF Nordvestsjælland Karina Vincentz er ikke i tvivl om, hvad der er det allerbedste ved at være leder for en skole med 400 hold, 1200 kursister og 70 lærere.

- Det tænder mig at se den glæde og det fællesskab, der er på vores hold!

Hun blev ansat som skoleleder i LOF Odsherred i 2012, hvor hun afløste Irene Wiborg. Dengang var der blot 20 hold, som alle foregik i svømmehallen i Nykøbing, så Karina Vincentz blev ansat med beskedne to timer om ugen.

- Arbejdet gik hurtigt i blodet på mig. Her var jo fantastisk muligheder, for folkeoplysningsloven giver ret vide rammer for, hvad man kan lave som aftenskole. Vi kastede os over alt muligt, blandt andet om sundhed og en coach-uddannelse, siger Karina Vincentz.

Antallet af hold steg, og i 2014 sagde hun sit arbejde op som social-og sundhedsassistent på Holbæk Sygehus for at hellige sig skolelederjobbet. I 2016 fusionerede man med LOF-afdelingen i Kalundborg Kommune, hvor 60 procent af aktiviteterne i dag foregår.

Karina Vincentz arbejder skiftevis fra sit kontor i Kalundborg og fra sin lejlighed i Nykøbing.

Aktiviteterne i aftenskolen består af undervisning, foredrag og oplevelsesture.

I Odsherred afvikles foredragene dels i Vig Bio, dels i Vallekilde-Hørve Kultur-og Idrætscenter.

- Vi har et supergodt samarbejde med de to steder. De frivillige i biografen er glade for, at den bliver brugt til noget andet, og i Vallekilde-Hørve er der en forening, som er rigtig god at samarbejde med. Den er enormt servicemindede, for eksempel sætter den stole op for os, siger hun.

Nogle foredragsholdere trækker mange tilhørere, for eksempel var der 500 for at høre Hella Joof i Hørve. I Vig Bio står aftenskolen for en række mandagsforedrag, hvor deltagerne køber en samlet pakke med flere foredrag.

- Deltagerne vil gerne gå til foredrag med kendte folk. I mandagsforedragene putter jeg gerne nogle kendisser ind i programmet, og så lægger jeg nogle ind, som de ikke kender. Det sjove er, at deltagerne er mest begejstrede for de foredragsholdere, som de ikke kendte i forvejen, ofte med mere smalle emner, siger Karina Vincentz, som næsten altid selv deltager og præsenterer foredragsholderne.

Mange af deltagerne på hold-undervisningen er meget trofaste og deltager sæson efter sæson.

Skolelederen kan konstatere, at tendensen går i retningen af, at flere efterspørger undervisning indenfor sundhed, bevægelse og det kreative.

- Sprog-undervisning fyldte tidligere mere, men jeg håber, at interessen kommer tilbage, siger hun.