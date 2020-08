Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov, er glad for at have landet endnu et budgetforlig, Denne gang med driftsudvidelser for tocifret millionbeløb.

Aftale sikrer massive driftsudvidelser i Odsherred

»Jeg er rigtig glad for endnu et bredt budgetforlig, hvor vi har fået mulighed for at styrke en række vitale velfærdsområder, fra folkeskolerne, hjemmeplejen, voksen-handicapområdet og anbringelsesområdet. Samtidig får vi luft i budgettet til at løfte den kommunale service på blandt andet demensområdet, kultur- og fritidsområdet og den grønne omstilling. Det er også vigtigt, at vi har aftalt, at vi fra 2021 gør en ekstraordinær indsats for at skabe god dialog med erhvervslivet og brande kommunen,« siger han.